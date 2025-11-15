Le gite scolastiche saranno legate al rendimento degli studenti. È la decisione presa dall’istituto tecnico e superiore Einaudi di Ferrara, che per un viaggio d’istruzione a Napoli ha stabilito che potranno partecipare solo gli alunni con una media pari o superiore a 7. La notizia è stata riportata dal Resto del Carlino. Il provvedimento coinvolge dodici classi terze e, secondo quanto spiegato dalla scuola, è stato adottato per rispettare il limite di 140 mila euro di budget annuale previsto dall’ultimo decreto ministeriale.

La scelta ha sollevato dubbi tra i genitori, che hanno richiesto un incontro chiarificatore con la dirigente scolastica, Marianna Fornasiero. “In primis, dal viaggio d’istruzione abbiamo escluso tutti coloro che avevano provvedimenti disciplinari, ossia note a registro, e poi tutti quelli con voti di comportamento inferiori a 8 nello scrutinio dello scorso anno. Solo tra quelli rimasti, non potendo superare una certa soglia finanziaria, abbiamo dovuto introdurre un altro criterio oggettivo, se no l’unica possibilità sarebbe stata il sorteggio e non ci sembrava corretto. Quindi abbiamo introdotto la media finale scolastica dello scrutinio maggiore o uguale al 7. Gli esclusi avranno una sorta di prelazione nel 2026: avranno la precedenza nella partecipazione al viaggio di istruzione del prossimo anno scolastico”.