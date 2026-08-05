Per oltre dieci anni ha riscosso la pensione della madre deceduta, intascando più di 230mila euro dall’Inps. Per questo la Guardia di finanza di Treviso ha denunciato un cinquantenne, che deteneva un conto corrente cointestato con la defunta donna, continuando a prelevare le somme, senza denunciare il decesso.

Dalle indagini è emerso che parte del denaro è stata usata per costituire una società attiva nel commercio al dettaglio di abbigliamento sportivo e pagare i fornitori. Il tutto, mettendo in campo una serie di comportamenti utili a ostacolare l’individuazione della provenienza dei fondi stessi. Tra le azioni contestate reati di appropriazione indebita e autoriciclaggio. La Procura di Treviso è stata informata per il sequestro delle somme illecitamente acquisite.