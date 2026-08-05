Un incidente stradale si è verificato oggi all’incrocio tra via Pindaro e via Senofane, nelle vicinanze del Centro Bianco tra Casal Palocco e l’Axa, Roma. Per cause ancora in fase di accertamento si sono scontrati una volante della Polizia e un’autovettura. Sul posto sono intervenuti gli agenti e i soccorsi per gestire la viabilità e ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Al momento non sono state diffuse informazioni sulle eventuali conseguenze per le persone coinvolte.

L’incrocio è da giorni al centro delle segnalazioni dei residenti perché il semaforo risulta non funzionante. Una situazione che, secondo diversi cittadini della zona, renderebbe particolarmente pericoloso l’attraversamento dell’intersezione, soprattutto nelle ore di maggiore traffico. Resta ora da chiarire se il malfunzionamento dell’impianto semaforico abbia avuto un ruolo nell’incidente avvenuto questa mattina.