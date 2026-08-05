Il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara annuncia una nuova misura allo studio del governo per contrastare l’abbandono scolastico tra i minori stranieri. “Stiamo studiando una norma che prevede di revocare il permesso di soggiorno agli adulti che non mandano a scuola i propri figli. Con il decreto Caivano avevamo già previsto la galera fino a due anni. Ora aggiungiamo un tassello”. Lo fa sapere il ministro in un’intervista al Messaggero, spiegando che l’esecutivo sta lavorando per favorire l’integrazione dei migranti anche attraverso il sistema scolastico. Valditara sottolinea che l’abbandono scolastico, pur essendo in calo negli ultimi anni, rappresenta ancora un problema rilevante soprattutto tra i figli di immigrati residenti in Italia.

Il tetto del 30% di studenti stranieri nelle classi

Nel corso dell’intervista il ministro affronta anche il tema della presenza di alunni stranieri nelle scuole italiane. “Intendiamo far rispettare il tetto del 30% di stranieri nelle classi. Nelle prossime settimane invieremo una circolare che incaricherà gli uffici scolastici territoriali di distribuire d’intesa con i dirigenti scolastici i ragazzi stranieri che non conoscono sufficientemente la nostra lingua in altre classi, o in classi di scuole di prossimità”.