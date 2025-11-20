A Borgo Virgilio, piccolo comune alle porte di Mantova, un 57enne ha ideato un piano inquietante per continuare a ricevere la pensione della madre defunta. Dopo la morte dell’anziana nel 2022, l’uomo avrebbe nascosto il cadavere nella cantina di casa, continuando a incassare regolarmente i bonifici dell’Inps senza destare sospetti. La vicenda ha dell’incredibile e sta suscitando grande stupore tra gli abitanti del paese, che non avrebbero mai immaginato che dietro la normalità quotidiana si celasse un tale inganno. Il piano, purtroppo per lui, non sarebbe durato all’infinito: un problema burocratico ha messo in crisi lo stratagemma.

Il travestimento fallito

Il 57enne, per rinnovare la carta d’identità scaduta della madre, ha pensato di presentarsi in municipio travestito da donna anziana, con parrucca e abito femminile. L’intento era chiaro: assumere l’identità della madre per completare la pratica. Gli addetti dell’ufficio anagrafe, tuttavia, hanno subito riconosciuto il travestimento e richiesto all’uomo di ripresentarsi in abbigliamento consono. Al suo ritorno, però, ad attenderlo c’erano anche gli agenti della polizia locale, che hanno immediatamente avviato gli accertamenti sul comportamento sospetto dell’uomo.

La scoperta del cadavere

Durante le verifiche, la polizia ha scoperto l’atroce realtà: il 57enne aveva nascosto in cantina il corpo della madre, ormai mummificato, continuando a incassare la pensione. I resti sono stati trasferiti alle camere mortuarie dell’ospedale di Mantova per ulteriori accertamenti. L’uomo rischia ora accuse pesanti, tra cui occultamento di cadavere e truffa ai danni dell’Inps.