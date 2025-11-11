Fiamme in un edificio abbandonato in via Cesare Tallone, in zona Tor Cervara, alla periferia di Roma est. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che stanno domando una densa colonna di fumo che si è sollevata sulla zona. L’incendio sarebbe iniziato intorno alle 7 e 20 del mattino. A quanto riferito dai pompieri, all’interno della struttura ci sarebbero state delle persone che lo occupavano. Uno dei feriti si sarebbe buttato giù da una finestra per sfuggire alle fiamme. Portato in ospedale, le sue condizioni sarebbero critiche. Sulla vicenda intanto indaga la polizia, anche per chiarire le cause dell’incendio.