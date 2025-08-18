Nella tarda serata del 17 agosto, a Rivalta di Torino, è scoppiato un incendio nell’appartamento di una palazzina di viale Cadore 53. Una donna di 28 anni è deceduta all’ospedale Cto di Torino per le gravi ustioni riportate. La donna viveva nell’appartamento con il padre, 67 anni, ricoverato in codice rosso all’ospedale di Rivoli. Stando alle prime ricostruzioni, le fiamme sarebbero partite dalla cucina per poi propagarsi in tutto l’appartamento fino alla mansarda.

L’intervento dei vigili del fuoco

Quando è scoppiato l’incendio, l’uomo si trovava in cucina ma è riuscito a mettersi in salvo rifugiandosi nell’androne delle scale. Qui è stato salvato da un vigilante che abita poco distante e che stava andando al lavoro. L’uomo, però, non è riuscito a recuperare anche la donna. La figlia del 67enne, che al momento dell’incendio si trovava in camera sua, è stata estratta viva dalle fiamme dai vigili del fuoco. Hanno poi trasportato la donna con l’elisoccorso al Cto di Torino, dove è giunta in arresto cardiaco. Per lei, nonostante i disperati tentativi di rianimazione, non c’è stato più nulla da fare.

Sul posto, oltre ai pompieri, sono intervenute anche diverse squadre della Protezione civile e i carabinieri del vicino comune di Orbassano. Al momento, la ricostruzione di quanto accaduto risulta ancora parziale, mentre la palazzina è stata dichiarata inagibile e l’appartamento messo sotto sequestro per favorire il lavoro degli inquirenti. Da quanto si apprende, padre e figlia erano seguiti dai servizi sociali perché affetti da disturbo di accumulo (o disposofobia). Entrambi, infatti, accatastavano oggetti indiscriminatamente all’interno della loro abitazione.