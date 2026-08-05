Un volo dell’Air India, partito da Phuket e diretto a New Delhi, ha subito una fortissima turbolenza che ha scatenato il panico tra i 134 passeggeri a bordo. “L’aereo ha iniziato a tremare e ha perso velocemente quota, pensavo stesse precipitando”, ha raccontato una passeggera italiana. “Ho visto mia sorella volare verso il soffitto dell’aereo e mia madre battere la testa. È stato terribile”. Il velivolo è atterrato a New Delhi senza problemi. Almeno 12 passeggeri sono rimasti feriti, seppur in maniera lieve, durante l’improvvisa turbolenza.