Incidente all’impianto funiviario di Macugnaga, nel Verbano-Cusio-Ossola: due persone sono rimaste ferite. L’incidente è avvenuto alla stazione di monte del Monte Moro, a circa 2.800 metri di altitudine. Probabilmente la cabina è arrivata con troppa velocità alla stazione d’arrivo.

La cabina è arrivata troppo veloce

I feriti, che sono stati immediatamente soccorsi da un medico e un infermiere che casualmente si trovavano in zona, verranno evacuati con l’elicottero sanitario. Non sono in pericolo di vita.

L’impianto funiviario al momento è fermo: per evacuare le circa 90 persone, tra cui bambini, che già si trovavano nell’area e che sono illese si utilizzeranno gli elicotteri dei vigili del fuoco e della guardia di finanza.

Parliamo di un centinaio di persone, 94 turisti e cinque lavoratori. L’incidente avvenuto intorno alle 11.25 quando una cabina non si è fermata nel punto previsto urtando la barriera della stazione di arrivo. Anche le piste da sci sono state chiuse.

Impianto del 1962, revisionato nel 2023

Sul posto stanno operando i vigili del fuoco. L’impianto di risalita, costruito nel 1962, all’inizio del 2023 ha subito la revisione generale con sostituzione di motori, pulegge e cabine. I lavori costarono due milioni di euro, di cui 1,8 milioni finanziati dalla Regione Piemonte e 200mila euro dal Comune di Macugnaga.

“Abbiamo avuto un inconveniente tecnico. Stiamo facendo valutazioni, dalle prime informazioni l’impianto non ha correttamente decelerato entrando in stazione ha urtato la barriera di stazione”, ha spiegato all’ANSA Filippo Besozzi, amministratore della Macugnaga Trasporti e Servizi, la società che si occupa della gestione dell’impianto di risalita.

“Per fortuna – aggiunge – non c’è nessun ferito grave, nessuno è in pericolo di vita. Da quel che so sono sei le persone coinvolte dal punto di vista sanitario. Avevamo alcune persone in cabina, in questo momento non so dire esattamente quante, e quella che ha riportato le ferite più serie è un 59enne che ha una ferita al braccio. Altre hanno avuto piccole escoriazioni”.

Sulle cause dell’incidente, Besozzi spiega che l’impianto “ha frenato non correttamente e sono entrati in funzione i sistemi di emergenza. L’impianto non ha riscontrato grossi danni ma dovremo fare le opportune verifiche. La funivia è al momento ferma e per riportare in paese le circa 90 persone che, pur non coinvolte nell’incidente, si trovano bloccate nella zona del Passo del Moro, a circa 2.800 metri di quota, si stanno organizzando sorvoli in elicottero.