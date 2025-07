Pietro Adobati, 19 anni, originario di Nembro (Bergamo), ha perso la vita in un tragico incidente stradale avvenuto ieri sera sull’isola croata di Pago, nella località di Jakišnica. Il giovane era alla guida di un quad quando, secondo la ricostruzione della polizia locale, ha sbandato improvvisamente, finendo nella corsia opposta. In quel momento sopraggiungeva un’auto con targa tedesca, condotta da una donna di 44 anni, che ha centrato il quad sul lato posteriore. L’impatto è stato violento e per il ragazzo non c’è stato nulla da fare: è morto sul colpo, prima che i soccorsi potessero intervenire. Le autorità croate hanno avviato un’indagine per accertare la dinamica esatta dell’incidente e valutare eventuali responsabilità. La notizia ha scosso profondamente la comunità bergamasca, dove Pietro era molto conosciuto.