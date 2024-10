Incidente sulla Palermo-Sciacca, scontro tra due auto: tre morti, gravi due bambini

Un tragico incidente stradale ha avuto luogo sulla Palermo-Sciacca, causando la morte di tre persone e il ferimento grave di due bambini. L’incidente, avvenuto tra due auto, è stato così violento da distruggere e far cappottare una delle vetture coinvolte. Sul posto sono subito intervenuti i sanitari del 118, i carabinieri e i vigili del fuoco. Questi ultimi hanno dovuto affrontare gravi difficoltà per estrarre i corpi dalle lamiere degli abitacoli, a causa dell’estrema gravità dell’impatto.

I bambini feriti sono stati trasportati in codice rosso all’ospedale Di Cristina di Palermo tramite elisoccorso. Le loro condizioni sono critiche, e i medici stanno lavorando per stabilizzare la situazione. La statale Palermo-Sciacca è stata immediatamente chiusa al traffico per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi necessari da parte delle autorità. Lo scontro, frontale, è avvenuto intorno alle 8.15, tra Altofonte e lo svincolo per Giacalone, all’altezza del chilometro 13.

L’incidente

Secondo le prime informazioni i due mezzi stavano procedendo su carreggiate opposte quando si sono scontrati per cause ancora da accertare. Sulla dinamica indagano i carabinieri. L’intervento tempestivo dei vigili del fuoco è stato essenziale per il recupero delle vittime e il salvataggio dei bambini. Le indagini sono ora in corso per determinare le cause esatte dell’incidente e stabilire eventuali responsabilità.