Carlos Alcaraz in 5 set combattuti conquista il Roland Garros al quinto set. Maratona di oltre 5 ore e randellate di entrambi i fuoriclasse. Il punteggio dice tutto: 6—4,7-6,4-6, 6-7, 6-7. Jannik Sinner ha vinto i primi 2 set, ha avuto 3 match point, ha sfiorato l’impresa, poi ha accusato un cedimento fisico e si è consegnato ad Alcaraz dopo oltre 5 ore di battaglia e spettacolo puro. Sinner è uscito a testa alta tra gli applausi. L’ultimo atto a Parigi resterà nella storia del tennis come un evento straordinario firmato da due autentici fuoriclasse.

GARA TITANICA AL ROLAND GARROS

Cerimonia sontuosa per la chiusura del prestigioso torneo parigino con orchestra d’archi, i ballerini,i fuochi. Sinner è stato il primo italiano a disputare l’ultimo atto del Roland Garros dopo quasi 50 anni: nel 1976 Adriano Panatta è riuscito a vincerlo. Dopo di lui tanto buio. Sinner-Alcaraz è stata la prima finale maschile di uno Slam tra due giocatori nati negli anni 2000.

PRIMO SET A SINER

Partenza alle 15.28. Primo game di oltre 12 minuti e vantaggio Sinner (1-0); ma dopo18’ è 1-1. Replica Jannik e va sul 2-1. Ma alla mezz’ora è 2-2. Ritmo impressionante. Alcaraz va in vantaggio sul servizio dell’azzurro. Che rimedia immediatamente: 3-3. Torna avanti Sinner (4-3)ma non ha fortuna nel successivo (4-4). Passa in vantaggio al nono game col servizio (5-4). Entra il fisioterapista per lo spagnolo (problemi ad un occhio). Sinner implacabile chiude il set 6-4 in 63 minuti di battaglia.

SECONDO SET AL TIEBREAK

Avvio convincente di Sinner: 1-0 e poi raddoppia (2-0) e triplica con colpi da antologia (3-0). Accorcia lo spagnolo col servizio (3-1) ma Jannik risponde da par suo: 4-1. Carlos con non poca fortuna trova il punto: 4-2. Ma Sinner c’è e va sul 5-2 ma cede al successivo: 5-3. Lo spagnolo accorcia: 5-4 e poi sull’abbivio fa 5-5. Ma non argina l’azzurro che inventa con magie il 6-5. Non bastano e sul 6-6 si va al tie break. Sinner si supera e vince 7-6.

TERZO SET AD ALCARAZ

Altro avvio convincente per Sinner: 1-0. Poi commette errori con un piccolo calo fisico e Alcaraz sorpassa (1-2) e allunga (1-3) e subito 1-4. Sinner sbaglia, svirgola, subisce. Poi ha un guizzo e accorcia: 2-4, ma non basta e Carlos con un tennis stellare firma il 2-5. Ma Jannik reagisce prontamente: 5-3 e poi 5-4. Ma crolla al game successivo e Alcaraz chiude 6-4 in 50 minuti.

ROLAND GARROS, QUARTO SET INCREDIBILE

Comincia la quarta ora di gioco e la fatica si fa sentire. Carlos sembra il meno provato. Tuttavia il set si mantiene in equilibrio (1-1). Jannik perde la potenza iniziale comunque gli riesce il 2-2. Cede però il quinto game. In archivio 3 ore e mezza di gioco. E’ una sofferenza in campo e fuori ma arriva il 3-3. Poi Sinner fa il 4-3 e il 5-3. Alcaraz annulla 3 set point e poi fa il 5-5 e il 5-6. Conclusione al tie break . Vince Alcaaraz 7-6 in 68 minuti

QUINTO SET EPICO

Parte con il vento in poppa lo spagnolo. Va sul 2-0 in undici minuti. Ma al 14’ Sinner fa un punto importante. Ma scivola, stremato, non riesce a ripartire, si appella alle ultime energie, perde coordinazione,le gambe non rispondono al cervello e Alcaraz lo uccella con smorzate chirurgiche e va sul 3-1. E’ in gran spolvero ma l’azzurro continua a tenergli testa e fa il secondo punto. Alcaraz dopo 36’ firma il 2-4 ma Jannik accorcia: è 3-4. Reazione Carlitos:3-5. Reazione Jannik: 4-5. Inizia la sesta ora di gioco. E arriva il 5-5. Sorpasso Sinner: 6-5. Con colpi da marziano Alcaraz acciuffa il 6-6. Finisce con colpi circensi, geniali. Non sbaglia quasi nulla. Però sullo 0-7 si rilassa e poi va a vincere 7-6 dopo 77’ pazzeschi. Indimenticabili!