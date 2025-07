Un tragico incidente stradale è avvenuto nel primo pomeriggio lungo l’autostrada A1, all’interno della galleria di Base nel comune di Barberino del Mugello. Intorno alle 14.30, un mezzo pesante e un’autovettura si sono scontrati violentemente, causando la morte di tre persone e il ferimento di altre due. Tra i feriti c’è anche una bambina, ora affidata alle cure mediche. Le cause dello schianto sono ancora al vaglio delle autorità competenti. I vigili del fuoco del comando di Firenze sono intervenuti tempestivamente con una squadra e un’autogru, e sul posto è stata richiesta anche una squadra da Bologna per supportare le operazioni di soccorso.

Disagi e deviazioni alla viabilità

L’incidente ha avuto pesanti ripercussioni sulla circolazione stradale. Il tratto della Variante di Valico in direzione nord è stato chiuso, provocando il blocco del traffico tra Firenzuola e Badia, nel territorio fiorentino. Autostrade per l’Italia (Aspi) ha segnalato lunghe code a partire da Aglio e ha suggerito agli automobilisti diretti verso Bologna di uscire a Firenzuola, percorrere la Strada Statale 65 e rientrare in autostrada a Sasso Marconi. In alternativa, è consigliato l’utilizzo della A1 Panoramica. La situazione è ulteriormente complicata da un incendio boschivo che, nella mattinata, aveva portato alla temporanea chiusura della A1 Panoramica tra Pian del Voglio e Aglio sud.