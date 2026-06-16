Incidente sulle rive del lago di Como, l’auto finisce in acqua: si salva una donna, disperso un uomo
Un grave incidente si è verificato poco dopo la mezzanotte scorsa lungo la strada statale Regina del Lago di Como, al confine tra i Comuni di Brienno e Argegno (Como).
Lungo la strada statale Regina del Lago di Como
Un’auto con due persone a bordo è caduta nel lago. Una donna, riuscita a uscire autonomamente dall’abitacolo prima che il veicolo si inabissasse, è stata ricoverata in codice rosso.
Risulta invece disperso un uomo. Nelle operazioni di soccorso sono impegnati vigili del fuoco, guardia costiera e carabinieri. Attivato anche l’elisoccorso.
Una prima ricostruzione dell’incidente segnala che l’auto della coppia si sarebbe scontrata con un’altra macchina: l’impatto avrebbe provocato la perdita del controllo del mezzo che, dopo aver sfondato il muretto di protezione a margine della carreggiata, precipitando per alcune decine di metri nelle acque del lago.