Quando le temperature salgono, accendere i fornelli diventa l’ultima cosa che si desidera fare. Eppure rinunciare a una cena equilibrata non è la soluzione migliore. Saltare il pasto o scegliere alimenti troppo ricchi di zuccheri e grassi può infatti favorire un aumento della fame nelle ore successive e compromettere il riposo notturno.

La buona notizia è che basta davvero poco per preparare un piatto completo, nutriente e gustoso. Questa bowl mediterranea si realizza in circa 15 minuti, è ricca di proteine e fibre e aiuta a mantenere il senso di sazietà più a lungo, senza risultare pesante.

È una ricetta perfetta per chi desidera mangiare in modo sano, per chi segue un’alimentazione bilanciata o semplicemente cerca un’idea diversa dalle solite insalate estive.

Perché una cena ricca di proteine e fibre sazia di più

La sazietà non dipende soltanto dalle calorie, ma anche dalla composizione del pasto. Le proteine richiedono tempi digestivi più lunghi rispetto ai carboidrati semplici e stimolano la produzione di ormoni coinvolti nel controllo dell’appetito. Le fibre, invece, aumentano il volume del cibo nello stomaco e rallentano l’assorbimento dei nutrienti, contribuendo a mantenere più stabili i livelli di glicemia.

Quando questi due elementi vengono combinati con una piccola quota di grassi buoni e carboidrati integrali, il risultato è un pasto equilibrato che fornisce energia senza provocare il classico “buco allo stomaco” dopo poche ore.

La ricetta: bowl mediterranea con pollo, ceci e verdure croccanti

Questa preparazione può essere personalizzata con gli ingredienti che si hanno in frigorifero, ma la versione classica è una delle più complete dal punto di vista nutrizionale.

Ingredienti per una persona

120 g di petto di pollo già cotto oppure grigliato

80 g di ceci già lessati

60 g di pomodorini

mezzo cetriolo

una manciata di rucola

qualche foglia di lattuga

mezzo avocado piccolo

40 g di feta (facoltativa)

un cucchiaio di olio extravergine d’oliva

succo di limone

origano

pepe nero

Come prepararla in soli 15 minuti

Se il pollo è già cotto, bastano davvero pochi minuti. Lava accuratamente tutte le verdure e taglia cetriolo, pomodorini e avocado a cubetti. Scola e risciacqua i ceci.

Disponi in una ciotola la lattuga e la rucola come base, aggiungi le verdure, il pollo tagliato a fettine, i ceci e infine la feta sbriciolata. Condisci con olio extravergine, succo di limone, origano e una macinata di pepe.

La cena è pronta.

Perché è un piatto completo

Questa bowl contiene tutti i macronutrienti necessari. Il pollo rappresenta una fonte di proteine ad alto valore biologico, utili per mantenere la massa muscolare e aumentare il senso di sazietà.

I ceci aggiungono fibre, proteine vegetali e carboidrati complessi, contribuendo a mantenere stabile la glicemia. L’avocado e l’olio extravergine forniscono grassi monoinsaturi, gli stessi tipici della dieta mediterranea.

Le verdure fresche aumentano il volume del piatto senza incidere eccessivamente sulle calorie e garantiscono un buon apporto di vitamine, minerali e antiossidanti.

È adatta anche a chi vuole dimagrire?

Può esserlo, se inserita all’interno di un’alimentazione equilibrata. Molti nutrizionisti consigliano di costruire il pasto serale proprio seguendo questo schema: proteine magre, abbondanti verdure, una quota moderata di carboidrati complessi e grassi di buona qualità.

Una cena di questo tipo permette di arrivare alla colazione del giorno successivo senza eccessiva fame e riduce la probabilità di cercare snack poco salutari davanti alla televisione.

Le varianti da provare

Uno dei vantaggi di questa ricetta è la versatilità. Il pollo può essere sostituito con tonno al naturale, salmone affumicato, gamberi, tacchino oppure tofu per una versione vegetariana. Anche i ceci possono lasciare spazio a lenticchie, fagioli o edamame.

Chi pratica attività fisica può aumentare leggermente la quota proteica aggiungendo qualche cucchiaio di yogurt greco come salsa oppure aumentando la quantità di pollo.

Per una versione ancora più fresca si possono aggiungere zucchine crude tagliate sottilissime, peperoni, carote oppure qualche foglia di basilico.

Il trucco per renderla ancora più saziante

Esiste un piccolo accorgimento che molti nutrizionisti suggeriscono. Mangiare lentamente e iniziare il pasto proprio dalle verdure permette di aumentare ulteriormente il senso di sazietà.

Anche aggiungere una piccola porzione di cereali integrali, come farro, quinoa o riso integrale già cotto e raffreddato, può trasformare questa bowl in un piatto unico perfettamente bilanciato.