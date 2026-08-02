Il regime forfettario rappresenta una delle formule fiscali più utilizzate da professionisti e lavoratori autonomi con partita IVA grazie alla sua gestione semplificata e alla tassazione agevolata. Tuttavia, il superamento di determinati limiti può comportare conseguenze importanti. La soglia più delicata è quella dei 100mila euro di ricavi o compensi annui: oltre questo limite il contribuente perde immediatamente l’accesso al regime agevolato e deve passare al sistema ordinario già durante lo stesso anno fiscale.

La normativa distingue infatti due situazioni differenti. Se il contribuente supera il limite ordinario previsto per il forfettario, ma resta sotto la soglia dei 100mila euro, l’uscita dal regime avviene dall’anno successivo. Diverso è invece il caso in cui gli incassi oltrepassino quota 100mila euro: in questa situazione il cambio di regime scatta subito dal momento in cui viene superato il tetto previsto.

Quando scatta il passaggio al regime ordinario?

Il superamento dei 100mila euro rappresenta quindi un vero spartiacque fiscale. Dal momento dello sforamento il contribuente deve modificare il proprio modo di operare: le nuove fatture devono prevedere l’applicazione dell’IVA e devono essere rispettati gli obblighi tipici del regime ordinario. Non si tratta soltanto di un aumento della tassazione, ma anche di un cambiamento nella gestione amministrativa dell’attività.

Un aspetto fondamentale riguarda il criterio utilizzato per verificare il superamento della soglia. Nel regime forfettario conta il principio di cassa: viene quindi considerato il momento in cui il compenso viene effettivamente incassato e non semplicemente la data di emissione della fattura. Questo elemento può diventare decisivo per chi si trova vicino al limite e deve programmare correttamente entrate e pagamenti.

Il contribuente che supera la soglia deve quindi prestare particolare attenzione alla fattura che determina lo sforamento, perché da quel momento cambiano le regole fiscali applicabili.

Quali conseguenze comporta l’uscita dal forfettario?

Il passaggio al regime ordinario comporta una maggiore complessità nella gestione della partita IVA. Vengono meno alcune delle semplificazioni tipiche del forfettario, come l’assenza dell’IVA in fattura e il sistema di determinazione del reddito basato sul coefficiente di redditività. Il contribuente dovrà adeguarsi alle nuove modalità di fatturazione e agli adempimenti previsti dalla normativa fiscale ordinaria.

Per molti lavoratori autonomi il superamento della soglia dei 100mila euro rappresenta sicuramente un segnale positivo, perché indica una crescita del volume d’affari. Tuttavia, richiede una pianificazione attenta per evitare errori nella gestione fiscale e contabile. Chi si avvicina al limite dovrebbe valutare con anticipo gli effetti del possibile cambio di regime, anche confrontandosi con un professionista.

Perché è importante controllare ricavi e incassi durante l’anno?

Monitorare costantemente l’andamento degli incassi è fondamentale per chi utilizza il regime forfettario. Arrivare alla fine dell’anno senza sapere di aver superato la soglia può creare problemi nella fatturazione e negli adempimenti successivi.

Una corretta programmazione consente invece di affrontare il passaggio al regime ordinario senza sorprese, valutando tempi, costi e nuovi obblighi fiscali. Il superamento dei 100mila euro non rappresenta quindi una penalizzazione automatica per chi cresce professionalmente, ma un momento di cambiamento che richiede maggiore attenzione nella gestione della propria attività.