Un grave incidente stradale è avvenuto negli Stati Uniti nei pressi del parco naturale di Yellowstone. Un minibus con a bordo una comitiva di 14 turisti si è scontrato frontalmente con un pick-up lungo un’autostrada dello stato dell’Idaho, a circa 25 chilometri dall’ingresso della celebre riserva naturale. Il bilancio è drammatico: sette morti, tra cui una cittadina italiana (nata a Milano) e il conducente del bus. L’incidente, avvenuto nella giornata di ieri, ha coinvolto mezzi che viaggiavano in direzioni opposte. Dopo l’impatto, entrambi i veicoli hanno preso fuoco, rendendo estremamente complesse le operazioni di soccorso e identificazione delle vittime.

Le indagini e l’identificazione delle vittime

Secondo quanto riferito da Brenda Daye, coroner della contea di Fremont, sei delle sette vittime risultano essere di nazionalità straniera, tra cui cittadini cinesi e almeno un’italiana. Le fiamme che hanno avvolto i mezzi dopo lo scontro hanno reso difficile riconoscere i corpi, costringendo le autorità a ordinare il prelievo del DNA per procedere all’identificazione ufficiale. Altri otto passeggeri, feriti gravemente, sono stati trasportati d’urgenza in ospedale con l’elicottero. La comitiva stava viaggiando verso il parco di Yellowstone, una delle mete turistiche più amate degli Stati Uniti. Le indagini sulle cause dello scontro sono in corso.