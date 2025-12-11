Il suo cane era malato di leucemia e lei, l’influencer trevigiana Giada Smania, aveva chiesto aiuto per sostenere le cure della sua femmina di cane Golden Retriever. In poche ore la risposta del web era stata enorme, arrivando a raccogliere sulla piattaforma Gofunme oltre 15mila euro. Purtroppo l’animale non ce l’ha fatta, come ha fatto sapere la sua umana proprio ieri: “Non ti meritavi quel brutto male, a soli 4 anni. Hai provato a combatterlo fino alla fine, ma non ce l’hai fatta”. Nei giorni scorsi la scelta di Smania aveva però catturato l’attenzione di chi si occupa di aiutare i più poveri.

Don Andrea Forest (Caritas): “Quante persone si potevano aiutare?”

Don Andrea Forest, direttore della Caritas di Vittorio Veneto, ha espresso il suo punto di vista sulla vicenda: “Mi colpisce positivamente l’intensità degli affetti…Ma anche la proporzione degli affetti: si perde spesso una gerarchia dei valori e la razionalità delle scelte…– spiega il sacerdote al Corriere del Veneto – . Mi chiedo quante persone avrebbero potuto essere aiutate con 15 mila euro… e mi domando se la vita di un cane – o il prolungamento di qualche mese della sua vita – possa essere sullo stesso piano di questo bisogno umanitario“.

La replica dell’influencer

La giovane ha risposto via social alle parole del religioso: “Penso di essere sempre stata il più trasparente possibile…Non ho mai dato un’immagine di me diversa da quella reale…Guadagno il giusto per vivere e per mantenermi”. Smania ha aggiunto: “La raccolta fondi non l’ho aperta subito proprio perché mi metteva a disagio…Non avrei mai voluto chiedere aiuto, e non lo avrei mai fatto se non per Peep“.