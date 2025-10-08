Un tappo di bottiglia incastrato nell’esofago, ingerito accidentalmente e rimasto inosservato per giorni. È l’incredibile scoperta che hanno fatto i medici del pronto soccorso dell’ospedale dei Pellegrini della Asl Napoli 1 Centro, al termine delle visite di un uomo, Marco (nome di fantasia per la tutela della privacy), presentatosi con un dolore toracico persistente.

All’ospedale dei Pellegrini della Asl Napoli 1

I sintomi sembravano subito quelli di un disturbo cardiaco, lui ha riferito ai medici di un dolore retrosternale intenso, non associato a sforzo fisico né a difficoltà respiratorie. Sono stati tempestivamente effettuati gli esami cardiologici di routine, elettrocardiogramma ed enzimi cardiaci che risultano negativi, escludendo quindi una causa ischemica.

Tuttavia, il dolore persisteva e si accompagnava a una sensazione di corpo estraneo e dolore alla deglutizione. A quel punto, i medici della Unità Operativa Complessa di Pronto Soccorso, diretta da Emilio Bellinfante, hanno deciso di approfondire con una radiografia del torace, nonostante Marco non ricordasse episodi di ingestione volontaria o accidentale, né riferisse sintomi gastroesofagei precedenti.

La radiografia effettuata ha rivelato un’ombra radiopaca rotondeggiante a livello dell’esofago medio. Quindi quello che sembrava un comune disturbo cardiaco si è rivelato invece un caso singolare: il tappo di bottiglia.