“Atti violenti di natura sessuale”. Questi i reati per cui è stata condannata a 9 anni di carcere un’insegnante russa, colpevole di aver molestato un suo allievo appena undicenne. Anna Plaksyuk, all’epoca dei fatti 25enne, ha costretto l’alunno a baciarla sulle labbra e a toccarle il seno, in base a quanto emerso durante il processo nel tribunale di Leningrado, in Russia.

Come riportato dal Daily Mail, la donna, che è anche sposata, teneva in casa il ragazzino dopo le lezioni, chiudeva la porta a chiave e “gli accarezzava le parti intime attraverso i vestiti”. L’insegnante avrebbe inviato anche sue foto intime al ragazzo, chiedendone sue indietro. A scoprire tutto è stata la madre del giovane, che ha trovato nei messaggi WhatsApp foto esplicite e chat inequivocabili. Quindi ha immediatamente denunciato la professoressa al direttore della scuola di Toksovo, a Leningrado, e poi alla polizia.