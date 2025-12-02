Si è spento nella rsa di Pontremoli, in provincia di Massa Carrara, dove era andato a vivere negli ultimi anni della sua vita. Un luogo che per lui era come casa e così, prima di passare a miglior vita, il 78enne aveva disposto che i suoi averi passassero a quei lavoratori che lo avevano fatto sentire al sicuro, accolto. La scelta dell’anziano, ex giornalista, insegnante e consigliere del Consolato Usa a Milano, ha catturato l’attenzione dei media, dove spesso di parla solo di casi di cronaca negativi che vedono coinvolte le rsa. Questo non è il caso.

“Era brillante e preparato, un uomo del popolo – racconta sindacalista Andrea Figaia -. Giornalista, insegnante, per decenni stimato consigliere politico del Consolato statunitense di Milano. Ha ricevuto benemerenze da Cia, Fbi e Nsa. Un liberale autentico, moderato, capace di interpretare la complessità senza estremismi. Un carrarino illustre, competente, riconosciuto”.