“Venite, ci sono insetti nei pasti per i bambini”. Lo scorso giovedì e venerdì sono state decine le segnalazioni giunte all’Asl Napoli 1. Il problema è stato riscontrato in diverse scuole delle Municipalità 3 e 4, che hanno deciso di “autosospendere la refezione in attesa che tutto venga chiarito”. Il piatto “incriminato” sarebbero delle orecchiette con broccoli fatte con una partita di verdura che arriverebbe da un’azienda del nord Italia. Alcuni insegnanti, per sicurezza, non hanno fatto mangiare i bambini, altri hanno chiesto che fossero serviti nuovi pasti.

Negli istituti coinvolti sono arrivati tecnici dell’Asl e i carabinieri del Nas che hanno esaminato i cibi e le condizioni igienicosanitarie nei locali in cui viene servito. Sebbene sia stata confermata la presenza di insetti nelle pietanze, come denunciato dagli insegnanti, per quanto riguarda gli ambienti, tutto è risultato in regola. Intanto, in attesa del corretto ripristino della situazione, molti genitori sono tornati a fornire ai figli il vecchio cestino del pranzo, come si faceva una volta.