Nelle scorse ore, Antonella Bundu, candidata presidente in Toscana alle prossime elezioni regionali con la lista di sinistra Toscana Rossa, è stata pesantemente attaccata sui social con insulti razzisti, scatenati da un post che la riguardava. Le offese, infatti, sono partite dopo un tweet su X di Francesca Totolo, collaboratrice della rivista di CasaPound Il Primato nazionale, dove commentava la presenza di Antonella Bundu al Meeting internazionale antirazzista di Cecina. Nel tweet, Totolo l’ha definita “sierraleonese con cittadinanza italiana”, affermando poi: “L’antirazzismo è la più potente arma della sinistra usata per sottometterci, per fiaccarci e per installarci nella testa falsi sensi di colpa. Il progetto non è quello di decostruire il razzismo ma di distruggere la nostra civiltà millenaria”.

La risposta con una banana

Sui social, Antonella Bundu ha risposto alla critiche e agli insulti mostrandosi sorridente con una banana in mano: “In foto un’italiana che gentilmente offre una banana a quelli che hanno imparato a tirargliela”, ha scritto su Facebook. “Mi ha definito sierraleonese con cittadinanza italiana. Chiaramente non per spiegare una doppia appartenenza, come se fosse qualcosa in più. No. Lo fa per sottolineare che io non sono italiana come lei. Che la mia italianità è un’aggiunta, una concessione, non un diritto”, ha dichiarato Bundu in risposta al tweet di Francesca Totolo.

La candidata presidente ha poi riportato i numerosi insulti che le hanno rivolto sui social: ‘Tornatene da dove sei venuta”, ha scritto qualcuno. “Fuori le scimmie dall’Italia”, ha scritto qualcun’altro. Altri, invece, hanno commentato: “Non dovete far inserire la vostra religione musulmana, tornatene in Africa”. Bundu ha poi affermato: “A me atea, ma nata a Firenze e battezzata al Battistero di Firenze”. Infine, tornando a chiedere lo scioglimento di CasaPound, la candidata presidente ha affermato: “Non possiamo più accettare che in un Paese nato dalla Resistenza, chi si richiama apertamente al fascismo abbia ancora agibilità politica e mediatica”.