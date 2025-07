Carmine Manzo, 27 anni, è stato condannato a un anno di reclusione con la condizionale per l’investimento mortale di Rocco Marotta, padre della sua fidanzata. La sentenza, emessa dalla giudice del Tribunale di Biella, ha suscitato forti reazioni da parte della famiglia della vittima, che ha definito la pena “una vergogna” e troppo lieve rispetto alla gravità dell’accaduto.

I fatti risalgono alla sera del 31 agosto 2024. Marotta, 44 anni, non accettava la relazione della figlia con Manzo, che già aveva un figlio da una precedente relazione e non possedeva un’occupazione stabile. Quando la giovane annunciò la sua gravidanza, venne cacciata di casa. Manzo la accompagnò in ospedale per dei controlli, ma lì scoppiò un acceso diverbio tra lui e Marotta, sopraggiunto nel parcheggio. In quel momento, secondo diverse ricostruzioni, si verificò l’investimento.

Le versioni contrastanti e la sentenza discussa

Durante il processo, le testimonianze hanno fornito due versioni molto diverse. Secondo i familiari della vittima, Marotta avrebbe cercato solo un confronto e sarebbe stato investito mentre cercava di aggrapparsi all’auto per evitare la caduta. Invece, secondo Manzo e la sua compagna, il 44enne si sarebbe gettato sul cofano della macchina in corsa, colpendo il parabrezza con violenza, rendendo impossibile qualsiasi manovra d’emergenza.

Rocco Marotta morì il 19 settembre a causa delle ferite riportate. L’accusa aveva chiesto una condanna a 4 anni e 8 mesi per omicidio preterintenzionale, mentre la famiglia spingeva per un’imputazione per omicidio volontario. La giudice, però, ha ritenuto che si trattasse di eccesso colposo di legittima difesa, una fattispecie meno grave. Anche la fidanzata di Manzo, 23 anni, era indagata come possibile complice. In aula ha ammesso di aver incitato il compagno a non fermarsi davanti a suo padre, alimentando ulteriormente le polemiche su una vicenda che ha profondamente scosso la comunità.