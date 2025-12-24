A Casalgrande, in provincia di Reggio Emilia, un pensionato di 76 anni era uscito a buttare la spazzatura quando è stato travolto e ucciso sul colpo da un’auto guidata da una persona che non si è fermata a prestare soccorso. Il drammatico incidente è avvenuto nella serata di ieri, 23 dicembre, sulla Provinciale 51. Secondo una prima ricostruzione, poco prima delle 21 il 76enne si era recato nei pressi dei cassonetti della spazzatura adiacenti alla propria abitazione. Mentre si apprestava ad attraversare la strada, con una visibilità estremamente ridotta a causa della pioggia, l’uomo è stato colpito in pieno. Il conducente dell’auto non si è fermato per prestare soccorso e si è dato alla fuga.

Caccia al pirata della strada

Il 76enne, sbalzato a terra dopo il violento impatto, è morto sul colpo a causa dei traumi riportati. Si è rivelato dunque inutile l’intervento dei soccorritori, che non hanno potuto fare altro che constatare il suo decesso. Il pirata della strada rischia le accuse di omicidio stradale, fuga del conducente e omissione di soccorso.

I carabinieri della Stazione di Casalgrande, congiuntamente ai militari della Sezione Operativa della Compagnia di Reggio Emilia, sono impegnati nelle indagini per identificare il conducente dell’auto che ha travolto il pedone.