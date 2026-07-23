L’indagine sull’omicidio di Simone Concas, il 19enne ucciso a coltellate nel pomeriggio di ieri a Bari Sardo, ha registrato una svolta nelle ultime ore. I carabinieri della Compagnia di Lanusei e del Comando provinciale di Nuoro hanno eseguito un fermo nei confronti di un ragazzo minorenne, fratello della giovane investita poco prima dalla vittima. Il giovane è gravemente indiziato del delitto e gli investigatori stanno proseguendo gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti.

L’investimento della 22enne e l’aggressione mortale

Secondo quanto ricostruito finora dai militari, intorno alle 18 Simone Concas, alla guida della sua Renault Clio, avrebbe investito volontariamente una studentessa universitaria di 22 anni, residente in un paese vicino e conosciuta dal 19enne. La ragazza stava passeggiando nei pressi del campo sportivo di Bari Sardo insieme al fidanzato quando è stata travolta dall’auto, finendo schiacciata contro un muro roccioso.

Soccorsa dal personale del 118, la giovane è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Brotzu di Cagliari, dove resta ricoverata con gravi traumi alle gambe. Dopo l’investimento, il conducente si sarebbe allontanato dal luogo dell’incidente.

Il fermo del fratello della giovane

Il fidanzato della 22enne e il fratello minorenne avrebbero inseguito Simone Concas, raggiungendolo poco dopo in via Leonardo Da Vinci. Qui il 19enne sarebbe stato colpito con diverse coltellate, riportando ferite mortali. Dopo l’aggressione, i due si sarebbero dati alla fuga.

Nel corso della notte i carabinieri, coordinati dalla Procura di Lanusei guidata da Paola Dal Monte e dalla Procura di Cagliari, hanno interrogato entrambi i giovani. Al termine degli accertamenti è stato disposto il fermo del fratello minorenne della studentessa, indagato per omicidio. Il ragazzo sarà trasferito nell’istituto penale minorile di Quartucciu, mentre le indagini proseguono per chiarire ogni aspetto della vicenda.