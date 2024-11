Investita mentre attraversa la strada, gravissima ragazza di 15 anni

Una ragazza di 15 anni è stata travolta da un’auto mentre attraversava la strada dopo essere scesa dal bus che la riportava a casa dopo la scuola. L’incidente è avvenuto oggi pomeriggio, 12 novembre, a San Benedetto Po, nel Mantovano.

L’incidente

Il bus era arrivato da Mantova alla fermata sulla ex statale Virgiliana, appena fuori paese, in corrispondenza della frazione Villa Garibaldi. La studentessa è scesa dal mezzo e ha cominciato ad attraversare la strada, sempre molto trafficata, proprio nel momento in cui arrivava un’auto che non è riuscita ad evitarla. I tentativi di rianimazione da parte dei soccorritori sulla studentessa, sbalzata nella scarpata adiacente la strada, sembravano inutili quando hanno registrato una flebile attività cardiaca, quanto basta per trasferire la ragazza in eliambulanza all’ospedale di Parma.