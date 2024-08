Invita un ragazzo a casa per guardare un film, ragazzina di 16 anni violentata

Una ragazzina di 16 anni, genovese era in giro con le amiche per negozi, poi in un locale del centro ha conosciuto con un ragazzo. Quindi la decisione di invitarlo a casa sua per vedere assieme un film. Una serata come tante senza pensieri che invece per la giovane studentessa genovese si è trasformata in un incubo.

Perché il ragazzo ha abusato di lei nonostante i continui rifiuti. Solo dopo la violenza la sedicenne è riuscita ad allontanare da casa il giovane. La ragazzina ha atteso il rientro dei genitori ai quali ha raccontato subito quanto le fosse appena successo.

L’ospedale e la denuncia

I familiari l’hanno accompagnata al pronto soccorso dell’Ospedale Galliera di Genova dove è attivo il centro dedicato che è punto di riferimento per le donne vittime di violenza. La ragazza ha cercato di spiegare quanto era successo ai medici e a quel punto il personale sanitario ha informato la Polizia. In ospedale i medici del Galliera hanno sottoposto la giovane minorenne a tutti gli accertamenti del caso, disposti come da protocollo studiato con la prefettura nei casi di violenza, facendo scattare la denuncia.

A intervenire sono stati gli agenti della squadra mobile della Questura di Genova che hanno iniziato a ricostruire quanto accaduto. Per il momento però non hanno potuto interrogare la ragazzina perché si trova ancora in stato di choc.

Tra i dati importanti ai quali si sta cercando di risalire vi è soprattutto l’età del giovane, per ora ancora sconosciuta assieme alla sua identità. Se infatti il ragazzo risultasse maggiorenne il fascicolo del caso diverrebbe di competenza dei magistrati della Procura ordinaria, altrimenti a seguire le indagini sarebbero i magistrati del Tribunale per i minorenni.