Una serie di raid aerei ha colpito l’isola di Kharg, nel Golfo Persico, in quello che appare come un attacco coordinato contro infrastrutture militari strategiche iraniane.

Secondo l’agenzia turca Anadolu Agency, media iraniani hanno segnalato forti esplosioni sull’isola, principale terminale petrolifero dell’Iran. L’agenzia Mehr News Agency ha riferito che aerei da guerra statunitensi e israeliani avrebbero condotto diversi raid, provocando molteplici detonazioni. Al momento non ci sono informazioni ufficiali su vittime o danni.

Secondo Fox News, tra i target figuravano bunker, stazioni radar e depositi di munizioni. Il The Wall Street Journal parla di oltre 50 obiettivi militari colpiti.

Altri asset militari sarebbero stati danneggiati, mentre le infrastrutture portuali – legate direttamente all’export petrolifero – non sarebbero state prese di mira intenzionalmente. Tuttavia, secondo un alto funzionario statunitense citato da Fox News, i moli sarebbero stati distrutti nel caso in cui le forze iraniane avessero reagito aprendo il fuoco.