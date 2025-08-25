È salito a 15 il bilancio delle vittime dell’attacco condotto questa mattina dall’esercito israeliano con un drone kamikaze contro il complesso ospedaliero Nasser di Khan Younis, nel sud della Striscia di Gaza. Tra i morti figurano quattro giornalisti. Secondo fonti palestinesi citate dal Times of Israel, l’azione dell’Idf ha colpito l’area dell’ospedale causando numerosi feriti oltre alle vittime accertate. Al Jazeera riferisce che tra i reporter uccisi c’era il fotoreporter della Reuters Hossam al-Masri. Con lui hanno perso la vita Moaz Abu Taha, giornalista dell’emittente statunitense NBC, Mohammed Salama, fotoreporter di Al Jazeera, e Mariam Abu Daqa, collaboratrice di diversi media internazionali, tra cui Independent Arabic e Associated Press.