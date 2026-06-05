Nuova perdita d’aria sulla Stazione Spaziale Internazionale ha spinto la NASA ad attivare una misura di massima precauzione. “Per estrema sicurezza”, ha spiegato la portavoce Bethany Stevens, tutti e quattro i membri della missione SpaceX Crew-12 e l’astronauta della NASA Chris Williams sono stati trasferiti all’interno della navetta Dragon, dove hanno assunto una posizione di sicurezza elevata durante le operazioni di riparazione.

La decisione rientra nei protocolli previsti in caso di anomalie pressorie a bordo della Stazione Spaziale Internazionale, già interessata nei giorni scorsi da una perdita d’aria individuata nel segmento russo, nel tunnel PrK in prossimità del modulo Zvezda. Le attività di monitoraggio e contenimento sono tuttora in corso per stabilire l’entità del problema e verificare eventuali evoluzioni della situazione.

Secondo quanto riferito dalla NASA, il trasferimento temporaneo dell’equipaggio è una procedura standard di sicurezza in scenari simili, adottata per garantire la massima protezione degli astronauti mentre vengono effettuati gli interventi tecnici.