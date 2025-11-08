Il corpo di un cittadino italiano morto due settimane fa in un incidente aereo nei pressi di Nuuk, in Groenlandia, è stato individuato ieri assieme al relitto dalle autorità locali. Lo ha comunicato la Farnesina. L’uomo era rimasto vittima di un incidente aereo lo scorso sabato 25 ottobre (ma la notizia è stata diffusa solo oggi). La vittima viaggiava col suo velivolo da turismo proveniente dal Canada. Allertata dalle autorità locali, l’ambasciata d’Italia a Copenaghen ha seguito il caso, in raccordo con il Console onorario. L’ambasciata è in contatto con i familiari della vittima.