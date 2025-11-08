Italiano muore in un incidente aereo in Groenlandia, il corpo ritrovato dopo 14 giorni
Il corpo di un cittadino italiano morto due settimane fa in un incidente aereo nei pressi di Nuuk, in Groenlandia, è stato individuato ieri assieme al relitto dalle autorità locali. Lo ha comunicato la Farnesina. L’uomo era rimasto vittima di un incidente aereo lo scorso sabato 25 ottobre (ma la notizia è stata diffusa solo oggi). La vittima viaggiava col suo velivolo da turismo proveniente dal Canada. Allertata dalle autorità locali, l’ambasciata d’Italia a Copenaghen ha seguito il caso, in raccordo con il Console onorario. L’ambasciata è in contatto con i familiari della vittima.