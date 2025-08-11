Sono stabili ma gravissime le condizioni del bambino di 5 anni salvato ieri, domenica 10 agosto, a Jesolo in provincia di Venezia, dall’auto della mamma caduta nel fiume Sile, dopo essere rimasto 20 minuti sott’acqua incastrato dalle cinture del seggiolino. Il bimbo si trova ora nella terapia intensiva della pediatria di Padova, e al momento non sono stati emessi bollettini medici. Si apprende solo che le sue condizioni, data la lunga permanenza senza ossigeno, sono molto gravi; bisognerà quindi attendere che i sanitari nei prossimi giorni possano valutare i danni patiti a livello neurologico e le eventuali possibilità di ripresa.

A riportarlo in superficie (l’auto era nel fondo del fiume a 7 metri di profondità) erano stati i sommozzatori dei Vigili del fuoco, dopo che due persone, un cuoco 38enne tunisino ed un turista tedesco, si erano immersi per primi cercando, senza riuscirvi, di raggiungere la vettura.

La mamma è indagata per lesioni colpose

La mamma che guidava l’auto è indagata per l’ipotesi di lesioni colpose. Si tratterebbe di un atto dovuto da parte della Procura per consentire alla donna, una 38enne di origine moldava, di nominare eventuali consulenti a difesa. La donna, con il bimbo di 5 anni ed un’altra figlia di 12 anni a bordo, era alla guida di Daewoo Kalos quando, nell’affrontare il bivio tra via Piave Vecchio e via Adriatico, ha perso il controllo della vettura, che ha oltrepassato l’argine cadendo nel Sile. L’automobile si è inabissata in pochi istanti: madre e figlia sono riuscite a risalire in superficie, ma il bimbo, con il mezzo che continuava a sprofondare, è rimasto bloccato nel seggiolino sul sedile posteriore.