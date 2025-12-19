A distanza di mesi dal video virale, quello in cui si vede Kristin Cabot ripresa dalla kiss cam al concerto dei Coldplay abbracciata con l’ex amministratore delegato di Astronomer, Andy Byron (sposato), la donna ha deciso di rompere il silenzio raccontando al New York Times di aver subito un “impatto profondo” a causa dello scandalo alimentato dalla diffusioni delle immagini, viste da milioni di persone. L’episodio, rimbalzato sui media di tutto il mondo, ha coinvolto lei e un manager dell’azienda per cui lavorava: Cabot, responsabile delle risorse umane, e Andy Byron, amministratore delegato della società tecnologica Astronomer si sono poi dimessi.

“Ho sbagliato, e ora ho perso tutto”

“Ho preso una decisione sbagliata, avevo bevuto un paio di High Noon e ballato e mi sono comportata in modo inappropriato con il mio capo. E non è una cosa da poco. Mi sono assunta la responsabilità e ho rinunciato alla mia carriera per questo. È il prezzo che ho scelto di pagare”, ha raccontato Kristin Cabot al New York Times. “Non avevo una relazione sessuale con il mio capo e prima di quella sera non ci erano mai nemmeno baciati. Ora i rapporti con lui sono minimi, io non trovo lavoro e subisco minacce”. La donna ha infatti raccontato di aver ricevuto tra le 50 e le 60 minacce di morte, e i suoi figli ne sono stati particolarmente colpiti. “Avevano paura che io stessi per morire e che sarebbero morti anche loro”, ha rivelato nell’intervista.

Cabot, madre di due figli, ha poi raccontato che si era separata da poco dal marito: “Voglio che i miei figli sappiano che si possono commettere errori, e anche sbagliare di grosso. Ma non per questo si deve essere minacciati di morte”.