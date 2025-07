Domenica mattina a Cesenatico, in zona Riviera di Levante-Valverde, un turista ha trovato un bambino di 4 anni che vagava in strada senza una meta. Il piccolo si era allontanato da casa mentre era stato affidato alla baby sitter, una donna di 30 anni che si era addormentata non accorgendosi della fuga in strada del piccolo.

Una volta tornata a casa, la mamma disperata non ha trovato il figlio ed ha contattato i Carabinieri che si sono messi subito a cercare il bambino coadiuvati anche da un elicottero partito da Forlì. Poco dopo, il bimbo è stato individuato sul lungomare da un turista. Sul luogo sono intervenuti subito gli agenti della Polizia Locale coordinati dalla centrale operativa dei Carabinieri. Verificate le buone condizioni di salute, il minore è stato affidato alla mamma che, decisamente sollevata, ha deciso di non chiamare i sanitari riportando subito a casa il figlio.

La babysitter, a questo punto, è stata identificata e denunciata dai Carabinieri per abbandono di persone minori. La giovane ha riferito di essersi addormentata accanto al bambino e di non averlo più trovato al suo risveglio.