Agganciato da una gang sulla via del Mare, un ragazzo di ventiquattro anni è stato inseguito da una Lancia Y rossa, speronato e brutalmente aggredito mentre tornava a casa dopo una serata a Ostia. Inseguito, speronato, fino a quando non lo hanno tirato fuori con la forza dalla macchina per buttarlo a terra e pestarlo a sangue. “Mi prendevano a calci in faccia – il suo racconto riportato dal Messaggero –, mi urlavano contro. Soprattutto uno di loro, un invasato, moro, bassetto con entrambe le braccia piene di tatuaggi, non si fermava più. Ho pensato ‘sono morto’. Mentre gli amici, a un certo punto, gli gridavano: ‘Dani basta così lo ammazzi'”.

La banda della “Y rossa” era composta da quattro uomini, tutti italiani, romani, “uno pelato, due bassi, tra i 25 e i 35 anni”. Dopo aver aggredito il ventiquattrenne, gli hanno portato via l’orologio, spaccato il telefonino contro il parabrezza e rubato le chiavi della sua Polo bianca. La vittima ha passato la notte al pronto soccorso del Grassi, medicato per trauma cranico e ferite al volto. “Un incubo che non deve restare impunito”, dice la sua fidanzata, che ha lanciato un appello per cercare testimoni. Il sospetto è che la banda abbia compiuto altre rapine lungo la via del Mare, da Ostia a Fiumicino, agendo sempre con lo stesso modus operandi: inseguimenti, speronamenti e aggressioni. “Un ragazzo ci ha scritto – racconta ancora la ragazza – dicendo che gli hanno fatto la stessa cosa, questa volta a Ostia, con il cugino”. Una donna ha inoltre riferito di essere stata vittima di un tentativo simile, salvo riuscire a fuggire.