“Come promesso, il presidente Donald Trump sta inviando un messaggio forte al mondo: chi entra illegalmente negli Stati Uniti andrà incontro a gravi conseguenze”. Lo scrive la Casa Bianca sui suoi account ufficiali sui social, postando l’immagine di una fila di migranti ammanettati e in catene mentre vengono imbarcati su un aereo cargo militare con la scritta in sovrimpressione “I voli di deportazione sono iniziati. Promessa fatta, promessa mantenuta”.

Sandro Ruotolo (Partito Democratico): “Non è più l’America dei diritti umani”

“Altro che Casa Bianca – scrive sui social l’europarlamentare del Partito Democratico Sandro Ruotolo -. Donald Trump lo aveva detto in campagna elettorale e lo ha mantenuto. La Casa Bianca ha postato sui social media questa terribile fotografia. Incatenati, volutamente incatenati, gli immigrati vengono imbarcati su un aereo cargo militare con la scritta in sovrimpressione ‘I voli di deportazione sono iniziati. Promessa fatta, promessa mantenuta’. Atroce questa foto e terribile la parola deportazione. Questa di Donald Trump non è più l’America dei diritti umani e dei diritti civili”.