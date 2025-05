L’appartamento in cui vivono va a fuoco, loro si salvano ma il loro gatto muore. L’incidente è avvenuto lo scorso sabato 3 maggio a Cesano Maderno, nella provincia di Monza e della Brianza, in Lombardia. Le fiamme si sono sprigionate in un appartamento al secondo piano di un complesso di via Como. I proprietari sono rimasti illesi, mentre per il loro felino non c’è stato nulla da fare.

Il rogo si è sviluppato soltanto nella cucina e nel soggiorno, dove probabilmente il gatto si trovava nel momento in cui è divampato l’incendio. Sul posto sono arrivare due autopompe, un carro soccorso, l’autoscala e la vettura del funzionario di guardia, oltre al personale Areu (il 118) e le forze dell’ordine.