Un grave episodio di intossicazione alimentare ha coinvolto numerosi clienti di un ristorante all you can eat di sushi nel centro di Pescara. Una dozzina di persone sono state portate d’urgenza in pronto soccorso o alla guardia medica, mentre diverse altre, accusando malori simili, hanno preferito contattare i propri medici di base. Si stima che siano almeno una cinquantina le persone coinvolte.

Possibile causa: la salmonella

Le prime ipotesi degli esperti suggeriscono che possa trattarsi di salmonella, una delle cause più comuni di intossicazioni alimentari. La paura di una diffusione su larga scala ha fatto scattare immediatamente le indagini, che sono ancora in corso per confermare o smentire questa ipotesi.

L’intervento delle autorità sanitarie

A seguito dell’incidente, la Asl ha deciso di chiudere immediatamente il ristorante, mentre il servizio veterinario dell’azienda sanitaria locale ha effettuato un’ispezione approfondita. La chiusura del locale è stata disposta a causa di diverse irregolarità riscontrate. Il servizio ha avviato anche un campionamento del pesce crudo e cotto servito ai clienti, per identificare la causa dell’intossicazione.

L’indagine epidemiologica

Nel frattempo, il Sian (Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione) si è occupato dell’indagine epidemiologica, cercando di tracciare un nesso tra le persone malate e la fonte dell’infezione. I clienti che hanno manifestato sintomi di intossicazione, come febbre e problemi gastrointestinali, sono stati portati in ospedale, mentre quelli con sintomi più lievi hanno ricevuto cure presso i medici di medicina generale.