Leone XIV segue le orme del suo predecessore Papa Francesco e non sembra voler tornare indietro sul tema dell’accoglienza delle persone trans nella Chiesa. La scorsa domenica, in occasione della Giornata mondiale dei poveri, ci sono state anche una cinquantina di persone trans tra le 1300 in difficoltà, accolte al pranzo che il pontefice ha offerto loro nell’Aula Paolo VI. Tra le invitate anche Alessia Nobile, figura nota dell’attivismo trans cattolico, che da tempo chiede alla Chiesa di non interrompere il percorso di inclusione avviato da Bergoglio. Ad accompagnare le partecipanti c’era don Andrea Conocchia, parroco di Torvaianica, e suor Genevieve Jeanningros, religiosa delle Piccole Sorelle di Gesù e grande amica di Bergoglio.

Don Andrea, che ha guidato anche il Giubileo Lgbt all’inizio di settembre, ha espresso “un sentito grazie a Papa Leone per questa opportunità, questa occasione di incontro ma anche di pranzo condiviso, tutti insieme. Mi pare un gran bel segno di apertura, di attenzione e di vicinanza a tutta la comunità Lgbt. Può essere una opportunità di cammino insieme ed è importante come segno, anche per conoscerci e riconoscerci nella comunità ecclesiale”.

Al pranzo erano presenti tutte le realtà che quotidianamente si occupano dei più fragili, dalla Caritas alla Comunità di Sant’Egidio, dalle Acli all’associazione francese “Fratello”. Al pranzo dei poveri con Papa Leone XIV hanno servito ai tavoli circa trenta missionari vincenziani aiutati da un centinaio di membri della Famiglia vincenziana italiana. Alla fine del pranzo sono stati distribuiti 1.500 zaini di San Vincenzo con prodotti igienici, alimentari, in particolare scatolette di tonno offerte dal Banco Alimentare.

“Il Giubileo dei Poveri di quest’anno assume per noi vincenziani un significato simbolico perché ricorrono anche i 400 anni dalla nascita della Congregazione della Missione”, ha spiegato padre Valerio Di Trapani, superiore maggiore della Missione in Italia. “San Vincenzo amava ripetere che i poveri sono i nostri signori e padroni”.