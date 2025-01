Un anziano ha rifiutato di lasciare la sua casa ed essere ricollocato altrove, anche a fronte di un indennizzo di oltre 200mila euro offertogli dal governo. Scelta coraggiosa si potrebbe pensare, ma la realtà è tutt’altra e l’uomo è già pentito. Il tetto della casa a due piani di Huang Ping a Jinxi, in Cina, è ormai quasi a livello dell’autostrada attualmente in costruzione. Huang racconta che ora trascorre la giornata nel centro della città per evitare di sentire i rumori che arrivano dal cantiere intorno e torna a casa solo quando sono finiti. Sebbene l’autostrada non sia ancora aperta al traffico, l’uomo teme il momento in cui i lavori saranno conclusi.

Ora però ammette di essersi pentito per non aver accettato i soldi che gli hanno offerto quando è nato il progetto dell’autostrada. “Se potessi tornare indietro nel tempo, accetterei le condizioni di demolizione che mi avevano offerto. Adesso mi sembra di aver perso una grossa scommessa. Me ne pento un po’”, ha aggiunto il testardo proprietario di casa. A giudicare dalle immagini, si capisce bene il perché. In Cina è consuetudine che il governo costruisca attorno alle case quando i proprietari si rifiutano di cedere.