Avete presente quelle geniali trovate da film in cui il ladro sfugge alla polizia nascondendosi nei posti più improbabili? Ecco, la realtà è meno cinematografica e molto più imbarazzante. È successo a Fall River, Massachusetts, dove un ladro 33enne, inseguito dagli agenti, ha pensato che infilarsi in un camino fosse un’idea brillante. Risultato? Incastrato come un tappo di sughero in una bottiglia, è stato costretto a chiedere aiuto proprio a chi lo stava inseguendo.

La fuga sui tetti e la caduta

La rocambolesca vicenda ha avuto inizio sui tetti, dove il protagonista del nostro racconto e il suo complice scappavano dopo essere stati sorpresi da una pattuglia. Mentre uno dei due è riuscito a dileguarsi, il nostro “eroe” ha optato per un comignolo come nascondiglio. Forse ispirato dallo spirito natalizio di Babbo Natale, ha però scoperto che i camini sono meno accoglienti di quanto sembrino.

A chiamare i rinforzi è stato un passante, insospettito dalla presenza dei due acrobati sui tetti. La polizia, allertata, ha trovato l’uomo incastrato, con la dignità ormai ridotta a mattoni e fuliggine.

Fall River, Mass. A man fleeing from police jumps down a chimney. Rocket scientist had to be rescued by fire. pic.twitter.com/HzO7Qjqivf — Dave Goitia AKA Davey G (@DaveyGeee_) December 13, 2024

Il salvataggio… e l’arresto

Per tirarlo fuori è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno dovuto smontare parte del camino. Una volta liberato, il 33enne è stato portato in ospedale per medicazioni, prima di finire in manette con l’accusa di possesso di stupefacenti.

Intanto il complice è ancora in fuga, probabilmente alla ricerca di un nascondiglio meno soffocante. Chissà se almeno ha imparato una lezione: mai fidarsi di un camino, a meno che non ci siano renne di supporto.