In una scuola elementare nell’Hampshire, il reverendo anglicano Paul Chamberlain ha scioccato alunni, insegnanti e genitori, affermando che Babbo Natale non esiste e che i regali sotto l’albero sono opera dei genitori. L’episodio si è verificato durante un incontro organizzato dalla scuola, dove il parroco locale era stato invitato a parlare della nascita di Gesù come parte delle attività natalizie. Tuttavia, il discorso si è trasformato in un momento traumatico per molti bambini, alcuni dei quali sono scoppiati in lacrime.

La reazione di genitori e insegnanti

I commenti del prete, che ha dichiarato apertamente che Babbo Natale non esiste e che i biscotti lasciati la sera di Natale vengono mangiati dai genitori, hanno scatenato l’indignazione generale. “Ha rovinato tutta la magia del Natale”, ha affermato una madre, aggiungendo che molti genitori si sono visti costretti a confessare ai figli la verità. Un’altra genitrice ha definito il gesto “assolutamente disgustoso”.

Le conseguenze e le scuse

La scuola, consapevole del danno arrecato, si è scusata immediatamente con i genitori. Anche la diocesi di Portsmouth, da cui dipende il reverendo Chamberlain, ha condannato l’accaduto. “Paul ha ammesso l’errore di giudizio e si è scusato senza riserve”, ha dichiarato un portavoce della diocesi. Il preside ha inviato una lettera ai genitori spiegando l’accaduto e allegando le scuse ufficiali del parroco.

L’episodio ha lasciato un segno profondo, rovinando il clima festivo in molte famiglie. Genitori e scuola si sono trovati a dover affrontare le emozioni dei bambini, nel tentativo di ristabilire la magia del Natale.