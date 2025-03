Qualche settimana fa, i media hanno riportato la notizia di una donna francese truffata per oltre 800mila euro. Le era stato fatto credere di avere una relazione online con l’attore Brad Pitt. Dall’altra parte, però, non c’era alcun divo di Hollywood, bensì un abile e spietato truffatore armato di intelligenza artificiale, che ha fatto leva sulla sensibilità della donna oltretutto affetta da una grave forma di depressione.

La storia si ripete, con protagonisti differenti. Guadalupe Cepeda, una donna di 63 anni residente a Los Angeles, è una fan sfegatata del noto cantante Enrique Iglesias (49 anni). Pare che un giorno quest’ultimo l’abbia contattata sui social proponendole una relazione virtuale. Sorpresa e al settimo cielo, Cepeda non ha sospettato nulla, lasciandosi trasportare dall’entusiasmo di poter viaggiare con la fantasia chattando con il cantante. La donna era sposata, ma nulla ha potuto competere con il fascino del cantante. Credendo possibile un matrimonio con quest’ultimo, Cepeda pianificava di lasciare il marito e di scappare con il proprio idolo spagnolo.

Soldi richiesti e la cruda realtà dei fatti

Dall’altra parte dello schermo, il finto Iglesias avanzava alcune richieste con la promessa di poter vivere insieme. Chiedeva infatti a Cepeda di spedirgli grosse somme di denaro. La donna racimolava i soldi senza farsi troppe domande e glieli mandava credendo che un giorno finalmente lo avrebbe incontrato. Le richieste del truffatore si sono fatte sempre più insistenti e quando Cepeda lo ha informato di aver perso il lavoro lui le ha chiesto di rubare i soldi al marito o in alternativa di cercarli altrove.

Il marito, fino a quel momento all’oscuro di tutto, ha iniziato a sospettare qualcosa e alla fine ha scoperto la chat incriminata. Nonostante il marito abbia cercato di aprirle gli occhi di fronte a una palese truffa, Cepeda non è riuscita a farsene una ragione, continuando a credere ciecamente alle parole di quello che per lei era il vero Iglesias. La storia della donna è stata documentata in alcuni programmi televisivi, ma Cepeda crede ancora di aver avuto una relazione virtuale con il cantante. Nonostante l’enorme pazienza dimostrata dal marito, la donna respinge ancora la realtà dei fatti, ovvero quella di una truffa escogitata per sottrarle denaro.