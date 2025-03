Nella tranquilla cittadina inglese di Flamstead, c’è un nuovo sovrano incontrastato dei cieli: un rapace temibile che ha dichiarato guerra agli uomini alti e calvi. No, non è la trama di un film horror, ma la bizzarra realtà con cui diversi abitanti devono fare i conti ogni volta che escono di casa. L’attacco è rapido, inaspettato e mirato: il volatile si lancia in picchiata e colpisce le teste lucide come bersagli perfetti.

Chi fermerà il falco vendicatore?

L’autore di questi attentati alla capigliatura è una poiana di Harris, un rapace che normalmente vive in America ma che, per qualche motivo, ha deciso di trasferirsi nel cuore dell’Inghilterra per affinare le sue doti da cecchino. Almeno una dozzina di uomini hanno subito la sua vendetta aerea, tra cui Roy Lambden, che ha raccontato alla BBC la sua disavventura: “Attacca da dietro, senza preavviso, e improvvisamente ti ritrovi con un bernoccolo in testa”.

Lo zoo locale ha chiarito di non avere nulla a che fare con l’uccello ribelle e ha suggerito ai cittadini di rivolgersi alle autorità ornitologiche. Secondo gli esperti, le poiane di Harris non sono aggressive di natura, a meno che non si sentano minacciate. Oppure, chissà, forse sono solo stanche di vedere troppe teste luccicanti sotto il sole di Flamstead.