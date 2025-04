È molto facile immaginare gli alberi che, una volta colpiti da un fulmine, vengono distrutti o gravemente danneggiati dalla scariche elettriche. È un’immagine ricorrente ed è un fenomeno che accade quasi sempre, o quasi. In una giungla di Panama, un team di ricercatori guidato dall’ecologo Evan Gora ha scoperto qualcosa di davvero sorprendente: esiste un albero, il Dipteryx oleifera, che è in grado non solo di sopravvivere facilmente a un fulmine, ma possiede anche la capacità di sfruttare le scariche elettriche a proprio vantaggio.

Dipteryx oleifera, l’albero che non teme i fulmini

L’osservazione naturale è ancora capace di sorprenderci in modi del tutto imprevisti. L’ecologo Evan Gora, per esempio, si è sempre interessato alle conseguenze dei temporali sulla foresta pluviale, osservando per anni il comportamento di alcuni alberi. Attraverso uno studio pubblicato su New Phytologist, Gora ha potuto constatare la presenza di un particolare tipo di albero capace di adattarsi perfettamente all’ambiente circostante e alle difficoltà climatiche. Il Dipteryx oleifera, infatti, quando viene colpito da un fulmine ne esce sempre vittorioso, mentre gli altri alberi intorno periscono o vengono danneggiati.

Qual è il segreto del Dipteryx oleifera? L’elevata conducibilità interna di questo albero gli permette di disperdere la scarica elettrica con facilità, senza subire danni particolari. Attraverso sensori e telecamere utilizzati per tracciare quasi cento eventi atmosferici, il team ha scoperto che in media 9 alberi intorno al Dipteryx oleifera venivano danneggiati o morivano quando questo particolare tipo di albero veniva colpito da un fulmine. La sua conducibilità, come detto, permette all’albero di disperdere le scariche attraverso i suoi rami.

Ogni volta che veniva colpito, l’albero sfruttava l’evento a proprio vantaggio: il fulmine, infatti, liberava il Dipteryx oleifera da tutto ciò che gli era superfluo o parassitario, permettendogli in questo modo di raccogliere maggior luce e nutrienti essenziali. “Questi dati forniscono la prima prova che alcuni alberi traggono beneficio dalle scariche elettriche. Per il Dipteryx oleifera essere colpito da un fulmine è un evento del tutto positivo”, ha dichiarato Evan Gora. Osservando la loro struttura, la loro altezza e le loro chiome insolitamente ampie, i ricercatori suggeriscono che questo albero pare essersi evoluto per attrarre i fulmini. La vita media di un Dipteryx oleifera è di circa 300 anni. In questo lungo periodo l’albero viene colpito più volte da un fulmine e in tutti i casi riesce a sopravvivere facilmente e a prosperare.