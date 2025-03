Maria Branyas Morera, morta il 19 agosto 2024, è stata la persona più anziana mai vissuta in Spagna e l’ottava persona più longeva di sempre la cui età sia stata verificata. Una volta raggiunta l’età record, la donna ne ha parlato attribuendo la propria longevità alla fortuna e alla buona genetica. Non si sbagliava.

“Geni della giovinezza”

Uno studio sul suo microbioma e sul DNA, che gli scienziati hanno iniziato a condurre poco prima della sua morte, ha stabilito che i “geni della giovinezza” che ha ereditato l’anziana hanno permesso alle sue cellule di comportarsi in maniera anomala, in sintesi come se avessero 17 anni di meno. Secondo i dati raccolti in una ricerca condotta dal professore di genetica dell’Università di Barcellona Manel Esteller, uno dei principali esperti di invecchiamento, il microbiota della supercentenaria rispecchiava quello di una bambina. In sostanza, il microbiota è l’insieme dei microorganismi simbionti che convivono con l’organismo umano senza danneggiarlo.

Genetica e uno stile di vita sano

Si è scoperto che Maria Branyas ha mantenuto la propria lucidità praticamente fino alla sua morte. L’anziana ha dovuto fare i conti solo con piccoli dolori articolari e con la perdita dell’udito. Il quotidiano catalano Ara, il primo a pubblicare i risultati dello studio condotto da Manel Esteller e dal suo team, ha sostenuto l’enorme importanza storica di questa ricerca, al momento la più completa condotta sui supercentenari.

Non solo genetica: lo studio ha fornito anche alcune possibili spiegazioni riguardo alla longevità di queste persone. Si è notato come Maria Branyas, per esempio, abbia scelto uno stile di vita sano che l’ha senza dubbio aiutata a sfruttare il proprio corredo genetico unico. Ha aderito a una dieta mediterranea che includeva tre yogurt al giorno ed evitava di bere alcolici. Non fumava, amava le passeggiate e si circondava costantemente di familiari e persone care. Tutti elementi chiave che hanno certamente contribuito al suo benessere fisico e mentale.

Un po’ di storia. Maria Branyas è nata a San Francisco il 4 marzo 1907. I suoi genitori si erano trasferiti dalla Spagna negli Stati Uniti. Ha trascorso del tempo in Texas e a New Orleans, prima che la sua famiglia tornasse in Spagna nel 1915, durante la Prima guerra mondiale, stabilendosi in Catalogna. Data l’età, Maria Branyas ha vissuto diversi momenti storici importanti, come la guerra civile spagnola, la Seconda guerra mondiale, l’influenza spagnola del 1918 e il Covid-19. Quando la Spagna è stato uno dei Paesi più colpiti dal virus e i vaccini non erano ancora disponibili, l’anziana ha contratto il Covid, per poi liberarsene con una certa facilità.