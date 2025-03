Quella che sembra essere uscita direttamente da un romanzo o da un film fantasioso è in realtà la vera storia di Frank Tavares, un uomo che per più di 22 anni ha vissuto la propria vita spacciandosi per una suora. Tavares, che si faceva chiamare Suor Margherita, ha frequentato due diversi conventi di Santo Domingo e nessuna delle suore con cui viveva a stretto contatto ha mai sospettato nulla di strano.

La storia di Frank Tavares

All’età di quattro anni, Tavares perse entrambi i genitori in un incidente d’auto e venne così affidato ai nonni. A causa delle loro difficoltà economiche, il piccolo dovette trasferirsi in un convento domenicano guidato da un gruppo di suore. Qui si accorse di avere i genitali molto piccoli e di avere difficoltà lui stesso a individuarli. Nel convento, infatti, venne cresciuto come una bambina, indossando abiti caratteristici per una bimba della sua età. In quel periodo prese anche parte alle attività quotidiane del convento. All’età di sette anni, si accorse di essere in realtà un maschio. Per evitare l’allontanamento dal convento, però, Tavares decise di non rivelare nulla alle suore, continuando a vivere come una bambina.

In quel periodo, inoltre, fu visitato da un medico, che gli disse di non preoccuparsi di nulla, dato che i suoi genitali si sarebbero adeguati all’età una volta raggiunta l’adolescenza. Prima di raggiungerla, Tavares proseguì con la recita, facendo credere a tutte le suore di essere una bambina: “Non mi sono mai lavato o spogliato davanti a loro. Indossavo dei boxer e abiti oversize, fingendo inoltre di avere il ciclo mestruale”, ha rivelato recentemente Tavares.

Ma una volta raggiunta l’adolescenza, la sua sessualità e il desiderio di unirsi a una donna presero il sopravvento. Si legò così a una suora novizia, facendola rimanere incinta. Fu costretto però a lasciare il convento. Desideroso di farsi accettare in un’altra struttura di suore, Tavares finse nuovamente di essere una donna. In un altro convento conobbe Silvia, l’unico vero amore della sua vita, con la quale intraprese una relazione travolgente. Una volta incinta, Silvia esortò Tavares a trasferirsi con lei per mettere su famiglia. L’uomo rifiutò la proposta, rigettando l’idea di dover confessare il suo inganno alle suore del convento. Una di queste, però, scoprì una lettera di Suor Margherita indirizzata a Silvia, all’interno della quale era palese che la suora fosse in realtà un maschio.

La nuova vita di Suor Margherita

Dopo oltre 22 anni trascorsi sotto le mentite spoglie di Suor Margherita, Tavares fu costretto a lasciare il convento e a iniziare una nuova vita come un maschio. Nel 1979, dopo che la sua copertura saltò, decise di dedicarsi alla sartoria, un mestiere che svolge tutt’ora all’età di 73 anni. Silvia partì per gli Stati Uniti e Tavares fu costretto a interrompere la loro relazione, non riuscendo mai a vedere suo figlio. Una storia degna di un romanzo, dicevamo, e in effetti il suo incredibile racconto è stato documentato in diversi programmi televisivi. Sulla sua storia, inoltre, sono stati pubblicati anche due libri intitolati “The Undressed Nun” e “Crossroads in the Shadows”.