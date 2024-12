A Bend, una piccola città dell’Oregon, negli Stati Uniti, qualcuno si sta divertendo ad attaccare occhi finti sulle statue. Questa pratica abbastanza bizzarra sta in realtà riscuotendo un certo successo tra i residenti, meno tra le autorità, che ne chiedono l’immediata rimozione.

Occhi finti sulle statue

Immagina di svegliarti, di fare una bella colazione e poi di uscire per andare al lavoro. Come tutte le mattine passi vicino a una statua che è sempre stata lì, e il più delle volte neanche ti ci soffermi a guardarla. Routine, insomma. Immagina le persone di Bend, in Oregon, quando immersi nella loro routine hanno iniziato a notare che su tutte le statue qualcuno aveva applicato un paio di grossi occhi che li fissavano. Quelli sulla statua di un animale, per esempio, oppure su una scultura tipica della città.

A dire il vero molti dei residenti trovano piuttosto buffa questa strana iniziativa. “Sebbene l’aggiunta degli occhietti finti possa essere divertente e far ridere la gente, questo in realtà provoca dei danni”, ha affermato invece il portavoce della città René Mitchell.

Il post e i danni

La bizzarra vicenda ha attirato l’attenzione grazie a un post su Instagram pubblicato sul profilo ufficiale della città di Bend. “Anche se gli occhietti finti piazzati sulle varie opere d’arte in città possono far ridere, rimuoverli con cura per non danneggiare le opere costa denaro”, si legge nel post.

Mitchell ha affermato che questi adesivi possono danneggiare il metallo delle opere d’arte: “L’acciaio inossidabile richiede solventi forti per rimuovere i residui di adesivo”. Ha poi dichiarato che la città ha già speso più di 1.500 dollari per rimuovere gli occhi finti dalle sculture. Per i residenti, però, questa particolare pratica risulta innocua e divertente, fuori dalla solita routine.