C’è un interrogativo che da sempre invade i pensieri dell’essere umano, ovvero quello relativo alla vita dopo la morte. L’inevitabile utopia di questo eterno dilemma si lega ai principi religiosi così come ai tentativi della scienza di fornire delle risposte tramite l’avanguardia delle proprie tecnologie. In mezzo a questi due emisferi, di certo distanti per ideologia e concetti, vive e perdura la convinzione di alcuni individui che affermano di aver affrontato la loro personale osservazione dell’aldilà. Allo stesso modo, non sono poche le persone che, catapultate nell’esperienza di premorte, una volta tornate in vita hanno raccontato ciò che avevano visto, provato, sperimentato e talvolta toccato con mano. Su questo aspetto c’è tutta una letteratura che si spreca.

Oggi racconti di questo tipo affollano il mondo di internet, quello dei forum e più nello specifico quello magico e controverso di Reddit, una sorta di aula magna virtuale in cui si discute di qualsiasi argomento, tutto ciò che l’immaginazione possa arrivare a concepire. La storia di oggi arriva proprio da qui ed è il racconto di un uomo che, vivendo la sua esperienza di premorte, ha avuto modo di assistere a certe visioni terrificanti di ciò che ci attende nell’aldilà.

“Ho visto la realtà terrificante che ci aspetta”

L’utente, il cui post ha naturalmente catturato l’attenzione di tanti lettori, ha affermato che all’età di 15 anni soffriva di fibrillazione ventricolare. In quella che sembrava essere una giornata come tante altre, però, questa aritmia gli ha causato un arresto cardiaco, durato circa sei minuti. L’uomo ha scritto che in quel breve lasso di tempo è stato catapultato nell’aldilà, vedendo cose che avrebbe preferito non vedere mai: “Durante la mia visione, ho imparato cose sul nostro universo che avrei voluto non sapere. Tutto è iniziato con una luce bianca accecante che mi ha circondato”, scrive nel post.

Il racconto prosegue e si riempie di dettagli: “Arrivato in un luogo senza dimensione, che aveva senso solo finché lo occupavo, diverse forze hanno iniziato a circondarmi. All’inizio, per via della mia educazione cristiana, ho creduto che fossero angeli e così ho allargato le braccia nel tentativo di anticipare il loro abbraccio. Invece, mi sono sentito incatenato dai loro poteri, come un cane con il collare. Umiliazione e terrore mi tormentavano. Questi non erano esseri eterei e angelici, erano signori crudeli a cui ero ormai incatenato.”

Nel suo racconto, l’uomo specifica che queste strane creature continuavano a prenderlo in giro, informandolo che il mondo degli esseri umani fosse solo un luogo in cui avveniva una sorta di raccolta delle anime che, una volta morte, finivano in una dimensione dominata da un essere superiore che le prendeva e le faceva diventare sue schiave. Una volta tornato in vita, l’utente ha raccontato ai genitori tutto ciò che aveva visto. Nessuno, però, sembrava interessarsi troppo alla sua storia, bollata come un semplice trauma tipico dell’esperienza premorte. Eppure, non ha mai smesso di crederci e ha deciso così di condividere il suo racconto online, aprendo una discussione che ha coinvolto centinaia di utenti.